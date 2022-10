¡Subió la temperatura! Ricky Martin compartió foto en la cama junto a su esposo

Enrique Martín Molares, conocido artísticamente como Ricky Martin, es un cantante y actor puertorriqueño quien se ha dado a querer en el mundo gracias a su gran talento y por las colaboraciones que ha hecho con otros artistas.

Recientemente el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su esposo Jwan Yosef compartiendo de un merecido descanso en la cama, luego de que Ricky estuviera grabando una nueva producción lo que lo dejó agotado.

En la imagen, aparece Ricky Martin y su pareja acomodados en una gran cama, listos para descansar, mientras el cantante hizo un gesto de sorpresa teniendo una camisa blanca puesta y su pareja miraba a la cámara con su torso desnudo.

Junto a la publicación que se realizó en los Ángeles, California, Ricky Martin dejo un mensaje en el que manifestó que se encontraba feliz luego de una larga jornada de trabajo deseando descansar en compañía de su esposo.

“Feliz al caer en cama luego de 14 horas de filmación por día desde el pasado lunes. Trabajar con el mega equipo de profesionales y creativos since last may haa been a dream. Love to all my incredible co-actors and production team of Mars American Pie”, fue el mensaje que escribió Ricky en su cuenta de Instagram.

Frente a la publicación los seguidores y fanáticos del artista no dudaron en dejarle unos cuantos mensajes por su gran esfuerzo por participar en la nueva serie en la que está haciendo parte e incluso algunos desean verlo sobre un escenario dando un gran show como siempre suele hacerlo.

“Lo mataste hoy hermano. Día largo”, “Que ganas de verte en la pantalla y también en los escenarios”, “No puedo esperar para verlo”, “Éxito Ricky Martin que descansen y buenas noches”, “Lindos”. Fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reconocido cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará la nueva serie de Apple Tv+ donde Ricky Martin le dará vida a un excepcional personaje, por el momento el artista continua trabajando y compartiendo los pequeños espacios de descanso junto a su amado.

