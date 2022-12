“Supuestamente me quieren MATAR”: Jhonny Rivera denunció amenazas

El cantante Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con un video en el que denuncia amenazas contra su vida.

(SIC) “Mira que llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información. Supuestamente me quieren matar a mí. Buscaron sicarios en Pereira, pero que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho. Y que entonces buscaron sicarios en Cali, los encontraron allá y que estaban dando mucho dinero por mí. No sé cómo tomar esto, ¿quién me va a querer matar a mí? Yo no le debo nada a nadie...”, dijo el cantante en stories de Instagram.

El artista también señaló que "hizo pública la denuncia por si algo le llegaba a ocurrir".

Rivera recibió mensajes de respaldo de sus fanáticos y colegas en redes.