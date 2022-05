"Te lo meto por el...", la curiosa respuesta que le dio Anitta a un influencer que le dio un regalo

La cantante brasilera de reguetón Anitta , es una mujer encantadora en todo el sentido de la palabra. No solamente porque es muy guapa, talentosa y tiene tremendo cuerpazo, sino porque tiene una personalidad arrolladora que logra robarse la atención de quien la conoce o tiene la oportunidad de interactuar con ella. Así lo ha demostrado en diferentes entrevistas, en las que se ha atrevido a hablar con chispa y espontaneidad de temas que pocos se atreverían a tocar.

Anitta no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua y podríamos decir que hace tiempo borró de su diccionario la palabra vergüenza. Es por eso que no duda en decir las cosas tal cual piensa, así como lo hizo en la ultima entrega de los premios Billboard, que se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas , el fin de semana pasado, donde la artista brilló no sólo por su outfit color rosa, sino también por su graciosa reacción ante un obsequio que le dio el el reconocido influencer y presentador del canal TNT, Gerudito.

Publicidad

Se trata de un muñeco de lucha libra, típico mexicano, el cual Anitta preguntó que para qué servía; a lo que Gerudito respondió que le traería buena suerte sin pensar que la respuesta que venía a continuación lo iba a dejar sin palabras.

“Okey’, si me das mala suerte hoy, te lo meto por el c*L*”. dijo la interprete de la canción 'Envolver', la cual se hizo viral a nivel mundial a través de un challenge de Tiktok.

La reacción de Anitta generó que muchas personas que estaban alrededor no se aguantaran la risa; mientras que Gerudito compartió con todos sus seguidores el video del gracioso momento en sus redes sociales

Publicidad