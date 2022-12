“Todo lo que ven está operado”: La nuera de Vicente Fernández habló de las cirugías que se ha practicado

Mariana Gonzáles, la hermosa novia de Vicente Fernández Jr., fue tendencia en redes por su espectacular cuerpazo.

Nuevamente la nuera del ‘Chente’ estuvo en boca de todos, esta vez por la cantidad de cirugías que se ha realizado.

Muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarle cómo había conseguido esa envidiable figura y ella no dudó en responder: “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Me arreglaron una cirugía en el pecho (mamoplastia) que no me encantaba”.

Además, resaltó que les recomendaría a sus seguidoras algunas cirugías que le han funcionado.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor, porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, indicó la empresaria.