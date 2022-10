El pasado jueves 6 de octubre el reconocido youtuber Yeferson Cossio fue tema de conversación, pues luego de su viaje a Japón, donde sufrio algo así como un envenenamiento por comer pez globo, sorprendió a su exnovia la creadora de contenido Jenn Muriel, al llegarle de sorpresa a la ceremonia donde a ella le harían un reconocimiento a la excelencia a través de la entrega de la cinta presidencial.

En video quedó registrado el momento en el que Muriel ingresó al recinto, y fue sorprendida por Cossio, quien al verla le dio un fuerte abrazo. Así mismo a través de sus historias de Instagram, 'Yef', como le dicen sus hallegados de cariño, mostró que la acompañó durante todo el evento y por si fuera poco le dedicó unas emotivas palabras en una publicación que compartió, la cual venía acompañada de un carrusel de fotos y el video del momento en el que se encontraron.

El texto inicio con las siguientes palabras: "Aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo -el mismo que tuve los casi 10 años a tu lado- sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar."

Posteriormente Cossio agregó: " Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡eres toda una mujer! ¿cuánto haz crecido? Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé, ¡ahora tú eres quien debería enseñarme a mi! Eres grande, de verdad estoy muy orgulloso de ti, me siento afortunado de haber visto todo tu proceso y de haber sido parte de éste mismo".

Dicho texto generó que muchos aplaudieran el gesto del youtuber, sin embargo así como le llovieron halagos, en la publicación también abundaron los comentarios que lo calificaron de "narcisista", pues consideraron que por medio de palabras bonitas le estaba intentando decir que sin él ella jamás habría logrado ser lo que es ahora.

"Noto cierto tono machista en tu post . Las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante; somos berracas, fuertes, emprendedoras. Si tanto amas a tu ex pareja te habría quedado mejor reconocer sus logros sin vanagloriarte por lo que hace años hiciste por ella o el apoyo que le brindaste.", "Prácticamente él le dice que sin él, ella no sería nada y ella le agradece... 😂😂🤡", "Qué mensaje más egocentrista👎🏼👎🏼👎🏼".

¿Usted qué opina?

