¡Tremenda fiesta! Yeferson Cossio invitará a 15 seguidores a la inauguración de su nueva finca

Yeferson Cossio hace algunos meses había contado en sus redes sociales que estaba construyendo una enorme finca en Medellín y él quería que fuera la más grande de la zona.

Ese sueño se le hizo realidad y por medio de su cuenta en Instagram , el joven le contó a sus millones de seguidores que para la inauguración iba a invitar a 15 de sus fieles seguidores.

En una filmación se le escucha decir: "Les quería mostrar esto, porque no solo lo compré para disfrutarlo con mi familia, sino que yo soy consciente de que lo tengo es gracias a ustedes. Al apoyo que ustedes me dan. Entonces a la inauguración voy a invitar a diez de ustedes, 15 en realidad...".

Yeferson Cossio dijo que los invitados no se tenían que preocupar por los gastos, ya que todo iba a correr por su cuenta: "Gastos pagos, yo los traigo hasta Guatapé. Toda una tarde, una fiesta conmigo".

Todas las personas que quieran ir y no perderse la inolvidable fiesta con el influencer, deben comentar su video en las redes sociales: "Solamente comenten este video si quieren estar en esa fiesta y con el mayor de los gustos del mundo y con el mayor del amor y el agradecimiento yo los voy a invitar".

Su filmación ya se viralizó y miles de internautas comenzaron a participar: "Yo quierooo jajaja, lastima que no me gane ni una pela de mi mamá JAJAJJA", "Parce se imaginan una rumba con jef!?😱😱 Jajaja lo que siempre han querido jajaja", "Bueno en el horóscopo me salio q viene el amor de mi vida... y un viaje ... creo q 1ero llega el viaje 😂", y muchos más.