Tremenda veraneada: Jessica Cediel revela hace cuánto no tiene relaciones íntimas

La modelo Jessica Cediel ha causado preocupación durante los últimos días debido a su estado de salud. Recordemos que a finales del mes de mayo la presentadora contó por medio de sus redes sociales que tuvo que ir por urgencia a la clínica debido a una hemorragia nasal.

Ahora, la joven compartió en su Instagram algunas historias en las que le pedía a sus seguidores algunos consejos y remedios caseros para las náuseas, ya que todo lo que come lo devuelve.

En las filmaciones se le escuchó decir a Jessica Cediel: "Desde la semana pasada me ha dado un rebote impresionante, después de que como me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo y meterme algo dulce a la boquita. Entonces, quiero consejos caseros, remedios caseros para el rebote, porque me da rebote y hambre al mismo tiempo…".

Sin embargo, antes de que comenzaran los rumores de un posible embarazo, la joven aclaró la situación y reveló hace cuantos meses no tiene relaciones sexuales: "Antes de que empiecen con la güe>*#@¿@ y el chisme, no es embarazo. Yo hace mucho no tengo sexo, no veo un p… cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor. Entonces, por ese lado no es".

Por lo que Jessica le atribuye su estado de salud debido a que la próxima semana tiene un evento muy importante: "No sé si es porque, la semana que viene, tengo un evento muy importante y estoy como ansiosa con eso, y eso es lo que me provoca esta reacción. Pero ayúdenme con su recomendación".