¡Tremendas curvas! Florinda Meza comparte foto que le sacó 'Chespirito' en vestido de baño

Florinda Meza de nuevo vuelve a ser noticia en diferentes medios de comunicación, debido a una foto que publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 200 mil personas.

La actriz, quien es recordada por muchas personas por su papel de 'Doña Florinda' en la serie del 'Chavo del 8', mantuvo una relación por varios años con el mexicano Roberto Gómez Bolaños , quien murió en el año 2014.

Publicidad

Aunque el tiempo pase, ella siempre recuerda a su esposo con amor y con cada posteo que realiza en sus redes sociales la mujer revive algunos momentos que vivieron juntos.

Hace poco, Florinda Meza compartió en una foto con la que dejó 'chorreando baba' a más de un seguidor, pues se ve que está tomando sol usando un vestido de baño de dos piezas, dejando claro que en su juventud era una de las mujeres más bellas de la televisión.

Junto a su posteo ella recordó a Roberto Gómez Bolaños: "A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía "Es que hasta dormida eres bonita". Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre.".

Hasta el momento su foto tiene más de 15 mil me gusta y miles de comentarios como: "¿Existe algo más Perfecto que el romanticismo de tu Rober, Flor? ¡Creo que no! ❤️", "Gran Mujer y muy hermosa 💗 Dios la bendiga 💗", "La amó de todas las maneras posibles y se ve que usted también lo amó, señora bonita", y muchos más.