¡Tremendo bizcocho! Sebastián Rulli retó la censura y se mostró 'como Dios lo trajo al mundo'

El actor Sebastián Rulli retó la censura de Instagram y celebró su cumpleaños número 47 publicando un carrusel de fotografías totalmente desnudo; sus seguidoras dicen que sigue estando "muy vigente".

El actor argentino, también de nacionalidad mexicana, sorprendió a sus seguidores con 4 fotografías en las que se mostraba dentro del mar y sin 'nadita' de ropa.

"Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua 💦 😁Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!! Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!!", describió en el carrusel de fotografías que ya cuenta con cerca de 800 mil reacciones.

La publicación fue aprovechada por varios usuarios para felicitarlo y llenarlo de atrevidos piropos, pues, sin duda, el actor sigue siendo uno de los más atractivos en el mundo del espectáculo.

"Qué ganas de ser agua", "eso no es de Dios", "me reservo los comentarios", "cumpliste tú, pero el regalo es para nosotras", "a la próxima avisa, casi me da algo", "acaso quieres que me muera", "qué hombre tan perfecto", son algunos de los comentarios.

En el mismo carrusel, también comentó su novia, la también actriz Angelique Boyer: "Vida de mi amor!!! Cada año más bueno en todos los sentidos! Te mereces todas las bendiciones. Gracias por todo el amor que nos das".