¡Tremendo susto! Exesposa de Diomedes Díaz fue victima de atraco que quedó registrado en video

De la inseguridad en el país nadie se salva. La exesposa del 'Cacique de la junta', el legendario cantante vallenato Diomedes Diaz, Betsi Liliana Gonzáles fue victima de un atraco mientras se encontraba de compras en un reconocido centro comercial de Barranquilla. En cámaras de seguridad del establecimiento, quedó registrado el momento en el que un hombre la abordó con un arma de fuego, y la intimidó quitándole algunas de sus joyas.

Adicionalmente el sujeto le arrebató su bolso y salió corriendo del local del centro comercial donde se dieron los hechos. Cabe resaltar que Betsi Liliana, no hizo ningún esfuerzo, ni puso ningún tipo de resistencia para entregar sus pertenencias.

Publicidad

Vale la pena señalar que al delincuente lo esperaba fuera del lugar un cómplice en una motocicleta que lo ayudó a huir del lugar. El hombre le robó a la ex del cacique los aretes, el reloj y un bolso mediano color negro.

La mujer que en el momento del asalto quedó en estado de shock, dialogó con el medio de comunicación 'Política Heroica' y manifestó que fue un momento de mucho susto.

"Yo estaba mirando algo en una vitrina, cuando sorpresivamente me aparece un sujeto con un arma y me grita que me quedé quieta o me pega un tiro. Yo quedo ahí pálida y paralizada mientras que el atracador me quita todas mis pertenencias” dijo Gonzáles quien agregó que “lo más traumático fue cuando un segundo sujeto que acompañaba al hombre que me apuntaba le gritaba que me pegara un tiro. Gracias a Dios yo estaba tranquila y no me opuse. Lo material se recupera”, puntualizó.

Publicidad