"Tú eres una bomba y tu ombligo es el nudito", le dijeron a Lina Tejeiro y ella se echó a reir

Lina Tejeiro está haciendo ejercicio por estos días y en uno de los videos que subió a redes sociales se le alcanza a ver su ombligo que a muchos les pareció curioso.

Sin embargo, lejos de molestarse por los comentarios, a Lina le causaron mucha gracia las comparaciones que hicieron con esta parte de su cuerpo.

"El ombligo se me ve muy chistoso. En realidad es que mi ombligo es chistoso. ¿Pero, pues...es que Lina es perfecta? No, ella también tiene su ombliguito raro, normal como cualquiera. Pero a mí me gusta y eso es lo único que me importa", dijo la bella Lina entre risas.

Tú eres una bomba porque tu ombligo es el nudito", "como para sembrar una semilla", "Parece el nudito de una chunchulla", "Tú y yo jugando canicas con ese embliguito, piénsalo", fueron algunos comentarios que le dejaron y que a ella le causaron mucha risa.

