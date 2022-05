Cristina Cárdenas, una mujer quien se hace identificar como una exintegrante del 'crew' de la cantante barranquillera Shakira Isabel Mebarack Ripoll, dejó a la artista por el piso al revelarle a un reconocido medio de comunicación español, que trabajar con ella es casi una tortura china.

“A Shakira no se le puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le podés hablar, no te podés dirigir a ella, está prohibido. Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos 17 horas. Desespera a los directores, a la productora, a todos. Y si hay alguna que destaca más que ella, la saca del rodaje. Es imposible trabajar con ella”, expresó la mujer quien no quiso dejar ver su rostro.

La mujer también dio a conocer, que a la interprete de canciones como 'pies descalzos', 'donde están los ladrones', ' Día de enero', entre otros grandes éxitos sembrados a lo largo de su carrera, suele ser muy exigente, y se molesta si sus empleados la miran a los ojos, o permiten que en el set donde se este llevando a cabo la grabación de sus videos hay una mujer más bonita que ella.

Cabe señalar que dichas declaraciones dejarían muy mal parada a 'shaki' antes las personas que la admiran, pues la imagen que ha construido a lo largo de su carrera, es la de una mujer humilde, sencilla, generosa, a la que poco le interesa estar en boca de la gente.

Y es que no se puede negar que en lo que lleva de trayectoria, la barranquillera ha sido muy cuidadosa con su vida personal, evitando siempre ser protagonista de algún tipo de escándalo.