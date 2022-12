¡Una CAMISA! La razón por la que Obvidio se convirtió en un chico ‘fit’

Carlos Andrés Mejía u Obvidio como es conocido en el mundo del entretenimiento bajó de peso y ha sorprendido a más de un seguidor con su cambio.

Desde hace unos años el humorista dedica gran parte de su tiempo al ejercicio, esto con el fin de estar más saludable y sentirse mejor consigo mismo.

Constantemente en sus redes sociales hace registro de las duras rutinas a las que se somete a diario.

Sin embargo, toda esta nueva actitud del paisa fue motivada por una curiosa experiencia que tuvo.

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ reveló que una camisa que vio en un almacén y un comentario de su excompañera Mónica Rodríguez fueron los verdaderos motivos.

“Fue algo muy chistoso porque Mónica Rodríguez una vez empezó a decirme: Obvidio como estás de gordo y yo ay juepucha…”, dijo.

“Vi una camisa en un almacén y yo pasé, entré me la medí y cuando me la puse dije: ¿por qué a mí no se me ve así? Inmediatamente empecé a entrenar”, agregó.

El esfuerzo y la dedicación lo han visto reflejados en comentarios y propuestas picantes que le hacen su novia y sus seguidoras.

