¡Una leona! Johanna Fadul revivió foto donde se le ve tremenda CINTURITA

La actriz Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores con una fotografía de hace cuatro años que publicó en su cuenta de Instagram.

En la imagen aparece en un bikini y su cuerpazo es de locos. La cinturita que se le ve en la foto despertó envidia en más de una seguidora, pues Johanna afirma que así era su cuerpo hace 4 años antes de su embarazo gemelar.

(sic) “Wowww pasan los años y lo que vives se encarga de cambiarte hasta el físico... yo creo que tengo un antes y un después de mi embarazo. ¿Ustedes qué opinan?”, escribió junto a la foto.

No obstante, a juzgar por el cuerpazo que tiene en la actualidad, no hay muchos cambios físicos que digamos y los comentarios no se hicieron esperar.

Lo más curioso fue el comentario

que le dejó su esposo, Juanse Quintero, que hizo reír a todos.

