¡Ups! Actriz llegó a los premios TV y Novelas en México con el VESTIDO al revés

La actriz Angelique Boyer, quien protagonizó la novela Teresa en México y quien encarnó a 'Vico' en la famosa serie RBD, fue blanco de burlas en redes sociales porque el vestido que se puso para la gala de los Premios TV y Novelas estaba al revés.

La actriz llegó con un hermoso vestido dorado, pero que tenía un escote demasiado profundo. Incluso, los expertos en moda y anfitriones de la alfombra roja pensaron que se veía demasiado sexy.

Sin embargo, no fue sino minutos después que la actriz se dio cuenta que el vestido estaba al revés y se lo cambió para ir a la ceremonia.

Cuando salió nuevamente al escenario a recibir su premio todos se dieron cuenta que el vestido le cubría mucho más la parte de adelante y se percataron de la equivocación.



Aunque en redes sociales los usuarios se burlaron de la situación, ella misma decidió reírse de la anécdota y relatar lo que sucedió.

"Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo perfecto. Pero la neta es que cuando me lo puse hoy dije ‘le faltan piedritas. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’. En realidad igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó (ríe), pero estaba un poquito escotada”, mencionó Angelique a sus seguidores de Instagram una vez que finalizó el evento.

