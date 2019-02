En el programa El Gordo y La Flaca de Univisión, el experto en moda Jomary Goyso entregó la lista de los mejor y peor vestidos de la gala de los Premios Lo Nuestro.



El cantante Anuel, y novio de Karol G, recibió fuertes críticas por el atuendo que eligió para la ocasión.







“Él quiso ponerse mucho de fashion y de tendencia, pero siento que la ropa lo lleva a él. Eso pasa muchas veces cuando uno no tiene esa personalidad. Él intentó estar cool y ponerse de moda, pero no le funcionó porque como que no va con él”, dijo Goyso.