"Ustedes no me están trayendo la comida": Sara Uribe se alejó de redes sociales

Sara Uribe ha estado dedicada a su hijo Jacobo, a su familia y a su empresa en Medellín. La propia modelo ratificó, en un video publicado en su cuenta de Instagram, que se alejó de redes sociales y que es su manager quien hace las publicaciones.

La bella presentadora dijo estar cansada de los rumores sobre ella y su vida privada, por esa razón decidió alejarse para dedicarse a sus asuntos personales.

"No tienes que caerle bien a todo el mundo, no todo el mundo te tiene que querer ni tienes que complacer a todos... Jóvenes, en serio no se crean el cuento de las redes sociales. A nadie le interesa qué pasa o es que ¿yo soy importante para ustedes?", dijo Sara.

También aclaró que las únicas personas importantes en su vida son parte de su familia y que poco le importan los rumores sobre ella.

"Que si soy fea, que si soy dientona, que si soy grilla, que si soy zorra, que si soy una quita maridos, si conviví con el hijo de Don Mario, que si tuve un hijo de Daniel Calderón...me importa un culo lo que la gente opine, ustedes no me están trayendo a mí la comida", recalcó.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres para que no se dejen derrumbar por lo negativo que pase a su alrededor.

Sara Uribe no habló puntualmente de su relación con el futbolista Fredy Guarín y tampoco aclaró si los rumores de una separación son ciertos o no.

