Valentina Lizcano reveló en su libro que fue abusada en su infancia

Ya son docenas y docenas de producciones en las que Valentina Lizcano ha actuado.

Muchos colombianos la hemos visto protagonizando novelas y distintas series que por supuesto demuestran su talento, profesionalismo y pasión.

Pero hasta el día de hoy nadie conocía su terrible pasado, pues sufrió una serie de acontecimientos bastante desafortunados.

Recientemente Valentina sacó su libro llamado “Sana locura, retratos de mi alma” en el que narró hechos de su vida pasada que dejaron impactados a muchos.

En esta autobiografía confesó los problemas que tuvo que afrontar en su juventud.

Uno de los puntos que más sorprendió a los lectores y seguidores, son las veces que abusaron sexualmente de ella e incluso hizo énfasis en las personas que la acosaron.

Cuando tenía 5 años contó que el conductor del bus del colegio la abusó varias veces.

“Siempre me ponía en la parte delantera, justo en la mitad de las sillas y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna, bien adentro; llegó a introducir sus dedos dentro de mí y a veces metía su lengua en mi boca. Pasó muchas veces”.

También aseguro que una expareja de su madre se sobrepasó en una ocasión y eso la afectó bastante.

“Le dije adiós con un pico en la mejilla. No fue suficiente: tomó mi cara, me dio un beso y metió su lengua hasta el fondo. Salí corriendo y le conté llorando a mi mamá. En esa época denunciar no era algo común”

Y no solo eso, dos actores que trabajaban con ella también intentaron violarla. Además, recalcó que las drogas por poco la matan.

"Luego de casi ser abusada por dos ‘amigos’ de la actuación, llegué a mi apartamento, me descontrolé, bebí y consumí cocaína hasta que el cuerpo casi se da por vencido, esa madrugada por poco muero de sobredosis y ahogada en una tina. Ahí dije no más", escribe la actriz.