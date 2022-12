“¡Vayan y coman mie**a!”: por criticadera, Piter Albeiro ya no lanzará canal de recetas

Piter Albeiro, el famoso humorista y empresario que vive en Estados Unidos, anunció en días pasados una nueva iniciativa: convertirse en chef youtuber, para compartir en dicha red social videos de sus recetas y creaciones para quien quiera aprender y disfrutar de la comida.

Pero algo lo detuvo: ¡la criticadera de la gente! “En serio que las críticas hacia la comida no las aguanta ni el divino put*s. ‘Así no se corta, así no se hace, primero se pone tal’, hasta que dije VAYAN Y COMAN MIE**A jajajaja y no hice nada”, confesó el humorista en su Twitter personal.

Una vez quise poner unos videos con recetas y en serio que las criticas hacia la comida no las aguanta ni el divino putas 😡 “asi no se corta” “asi no se hace” “primero se pone tal” hasta que dije VAYAN Y COMAN MIERDA jajajjaa y no hice nada 🤷🏻‍♂️ — PITER ALBEIRO (@PITERALBEIRO) March 26, 2020

Y reiteró que se trataba de un proyecto en serio, con el que esperaba compartir ideas y recetas, pero que definitivamente no lo va a concluir y mostró que tenía todo listo: escenario, logos y demás:

Jajajjaa nooooo jamas ayer les conté que iba a hacerlo y la criticadera de la gente me quitó las ganas 😡😡😡 ADJUNTO LAS PRUEBAS jajajajaja https://t.co/tqxnNo4T9Z pic.twitter.com/8538Za3dZr — PITER ALBEIRO (@PITERALBEIRO) March 27, 2020

Piter Albeiro tiene una compañía de alquiler de carros en la Florida, Estados Unidos, y se ha dedicado al tema de la cocina desde que ganó un concurso de talento para la comida. ¿Qué dice ustedes, que haga su canal de recetas en Youtube o no?

