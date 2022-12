Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por miedo a que fuera de un homosexual

, uno de los más grandes ídolos de las rancheras, tiene 79 años y padece algunas complicaciones de salud. Recientemente, en una entrevista que le hizo el programa Imagen Entretenimiento en México,

el cantante habló de un cáncer que le fue detectado y por el cual iba a ser sometido a un trasplante de hígado, órgano que los médicos hallaron en dos días, pero se negó por temor a que el donante fuera homosexual.

Te puede interesar: ¿Quién es ella? Una mujer se está robando los BESOS de Vicente Fernández

"Cuando me dijeron que era cáncer interrumpí la gira. Me operaron, pero querían ponerme un hígado de otro cabrón y yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni se si era homosexual o drogadicto y no me querían dejar salir. Me dijeron que encontraron un hígado compatible, pero yo me vestí para irme", dijo Vicente y las críticas de los seguidores no se hicieron esperar en redes sociales.



Publicidad

Fernández aseguró que después fue sometido a una operación robótica y su recuperación fue delicada. Sin embargo, ya está en su rancho descansando en compañía de su familia.

Publicidad