Video: A Andrea Valdiri se le cayó la toalla mientras bailaba y mostró más de la cuenta

Andrea Valdiri emocionó a más de un seguidor, luego de que hiciera una coreografía tras salir de la ducha y se le cayera la toalla.

A través de sus historias en Instagram , la barranquillera dejo ver sus sensuales movimientos tras haber salido de la ducha, con una toalla cubriendo su cuerpo y otra su cabeza, bajo el ritmo de “Nunca dudes de mi”, de Iván Villazón.

Posteriormente, siguió deleitando a sus admiradores al moverse con la canción “You're the one that i want”.

Todo indicaba que era uno sus tantos sexis bailes, hasta que de repente se le cayó la toalla que le cubría sus hermosas curvas y eso emocionó a sus seguidores.

Sin embargo, la modelo les dejó todo a la imaginación, pues ella tenía un vestido azul ceñido al cuerpo, el cual le cubría y resaltaba toda su hermosa figura.

Tras la publicación, cientos de internautas no pararon de elogiar a la mujer por su increíble belleza, pues a solo unas semanas de haber dado a luz, ya tiene un cuerpo que dicen "fue ceñido por los mismos ángeles".