VIDEO: Aida Victoria llora por mensajes que la culpan de la ruptura de Yeferson Cossio y Jenn Muriel

El nombre de Aida Victoria Merlano ha estado en boca de miles de personas, ya que la culpan por la ruptura de la relación entre el creador de contenidos Yeferson Cossio y Jennifer Muriel.

Debido a este tema, el influencer ha salido a hablar en varias oportunidades para aclarar la situación y pedirle a los internautas que no ataquen ni a su exnovia ni a Aida Victoria.

En un video que él mismo público en su Instagram, explicó las razones por las que se separó de Jennifer Muriel y además dijo que no estaban juntos desde hace varias semanas: "Miren, yo a Jennifer le he cumplido todos los sueños. Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional".

Las palabras del influencer no ayudaron mucho, ya que muchos internautas siguieron atacando a Aida Victoria, quien recientemente se dejó ver muy conmovida al leer los diferentes mensajes de odio que le mandan.

La filmación que ya se volvió viral, fue grabada por Cristian Córdoba, el activista social a quien Aida Victoria ayudó con el estudio. Allí él la muestra sentada en un sofá leyendo mensajes mientras llora.

En la parte inferior escribió un texto que dice: "Ustedes saben que yo amo a esta mujer y me duele verla sufrir por todo lo que está pasando. ¿De verdad se merece que le caiga Colombia encima??? Cuando Aida salió con Yeferson él estaba soltero".