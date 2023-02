VIDEO: Anuel AA confirma que ya no está en una relación con Yailin

Para nadie es un secreto que la relación entre Anuel AA y Yailin ha sido una de las más polémicas que ha habido en la farándula internacional. Sin embargo, a pesar de las críticas de millones de internautas, ambos apostaron a su amor y se casaron hace algunos meses y luego la artista quedó embarazada de su pareja y están a la espera de una niña.

Al parecer el amor se acabó en la pareja y Anuel AA confirmó a los medios de comunicación que ya no está más con Yailin, pero ella seguirá siendo su familia porque están esperando a su hija.

El artista puertorriqueño dijo frente a las cámaras: "Estoy esperando a mi hija, estoy superfeliz, yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida, triste que está embarazada y podemos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos".

Sobre sus declaraciones aseguró que no van a hablar sobre el tema: "No vamos a hacer un circo hablando del porqué si, porqué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojon#$% en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco".

Publicidad

Anuel aseguró que siempre va a estar para su exesposa: "Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien bien grande".

Asimismo, el cantante reveló lo feliz que se siente por esperar a su primera hija y aseguró que están esperando a Catleya con los brazos abiertos y será la 'hija de papi'.

Publicidad

Te puede interesar: ESCULKANDO: ¿Qué hay en el bolso de Lala Sarmiento?