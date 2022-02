VIDEO: Anuel AA le regaló a dos niños los tenis con los que jugó un partido de la NBA

El cantante Anuel AA es uno de los artistas más sonados en las últimas semanas debido a su polémica relación amorosa con Yailin .

Ahora los ojos vuelven a estar sobre el puertorriqueño, quien participó hace algunos días en el partido de las celebridades de la NBA, allí varios espectadores no dejaron pasar la oportunidad para grabarlo.

Una de esas filmaciones se volvió viral, ya que el cantante al finalizar el encuentro, le regaló los tenis con los que jugó a dos niños que estaban allí, y a quienes se les notó la felicidad en su rostro.

Como era de esperarse los internautas comentaron al respecto y dejaron varios comentarios: "Cuando eres Niño y recibes la pecueca de tu Estrella favorita 😢", "Aja y que hace uno con un solo tenis… 🙄🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️", "Fuera mi hija... Se los hago devolver.", "Yo no le veo emoción a un zapato, mejor deme algo que valga la pena", "En mi humilde opinión no era mejor q le regalara los 2 a un solo niño? En algún momento le podrían servir no?", y muchos más.

Recordemos que Anuel AA y Yailin han dado mucho de que hablar en los últimos días, debido a varias publicaciones que han realizado en sus redes sociales y lo último que se sabe es que posiblemente van a ser papás, ya que se viralizó una foto en la que aparecen juntos y Yailin escribió allí: “Mi hombre, ya somos familia y lo mejor de todo, el papá de mi niña”, publicación que pasados unos minutos la borró.

¿Bebé abordó? Yailin asegura que Anuel AA es el papá de su hija pic.twitter.com/bC3wzq6cva — Chismes Colombia (@ChismesCol) February 12, 2022

Lo único cierto es que ninguno de los dos ha hablado más del tema y todo queda en solo rumores.