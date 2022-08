VIDEO: Bad Bunny se dio un pico con una fan; le quedó gustando y repitió

Bad Bunny se convirtió en tendencia en las últimas horas por un video que sorprendió a muchos de sus fanáticos, pues se dio tremendo beso con una fan durante una fiesta en la que él mismo cantó algunos de sus éxitos recientes.

En principio, según uno de los videos difundidos por redes sociales, el puertorriqueño recibió un beso robado de la bella mujer, quien estaba sosteniendo lo que sería una botella de trago; su reacción fue una sonrisa de sorpresa ante la gente que lo rodeaba.

Después, aparentemente, no se quedaron con las ganas y ambos se besaron apasionadamente mientras los asistentes solo miraban sorprendidos, pues no es común que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ salga en este tipo de videos.

En otras de las filmaciones se ve cómo el ‘conejito malo’ cantó y bailó mientras sostenía un vaso en la mano, al mismo tiempo, otra mujer vestida de blanco lo abrazó por la espalda. En este, los usuarios no dejaron pasar el actuar de la mujer, pues en un momento deslizó su mano y la bajó hasta la entrepierna del cantante.

Recordemos que hace poco Bad Bunny también fue noticia pues interpretó una canción de la agrupación mexicana RBD.

El cantante compartió en su cuenta oficial de TikTok un video en el que cantó muy a su estilo la canción "Sálvame del olvido, sálvame de la soledad...".

Dicho clip ha generado todo tipo de reacciones, una de ellas ha sido la de la mismísima Anahí, quien compartió un video en su cuenta de Instagram reaccionando a la interpretación del 'conejo malo', que vale la pena resaltar, dejó a muchos sorprendidos con su voz.

