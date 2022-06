VIDEO: Camilo muestra la reacción de Índigo al escuchar la canción que lleva su nombre

El cantante Camilo enamoró hace poco a sus millones de seguidores en todo el mundo al compartir durante una entrevista cuál es la reacción que tiene Índigo al escuchar la canción que lleva su nombre.

Recordemos que Camilo y Evaluna anunciaron que se convertirían en padres con el lanzamiento de su canción 'Índigo', la cual en una parte Evaluna canta: "Contigo ya no hay martes trece, prepara el cachete pa' que te lo bese, y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte 9 meses".

Desde ese mismo instante su bebé que venía en camino y de quien no se sabía si iba a ser niña o niño, comenzó a bailar y escuchar la canción, por ese motivo, ahora que la disfruta estando en brazos de sus papás, reacciona de una manera única.

Camilo dijo durante la entrevista: "Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados… Fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna más saltaba".

"Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados", aseguró el cantante paisa.

Recordemos que Camilo está presentando su tour llamado 'De adentro pa’ fuera' en diferentes países, sin embargo, tuvo que cancelar uno de sus shows en México debido a que se contagió de coronavirus junto a algunos miembros de su equipo.

