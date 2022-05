VIDEO: Carolina Cruz llora al ver a su hijo Salvador dar sus primeros pasos

Carolina Cruz es una de las mujeres más hermosas e influyentes que hay en el país y quien por medio de sus redes sociales comparte con sus seguidores algunos momentos emotivos que vive en su día.

Hace poco, en su cuenta personal de Instagram , en la que cuenta con millones de seguidores, la mujer compartió muy emocionada un video en el que cuenta que su pequeño hijo Salvador ya está caminando.

Recordemos que el bebé nació con tortícolis gestacional en febrero del 2021, fecha en la que la presentadora aún estaba en una relación con el actor Lincoln Palomeque .

"He llorado de la felicidad, de la dicha y de la gratitud de ver a salvador caminando. Son como sentimientos encontrados...Porque cuando caminan ya son como más personitas, como más niños, entones ya no son tan bebés", dijo Carolina Cruz.

La presentadora del programa matutino 'Día a Día', confesó también que desde hace algún tiempo se siente un poco más sensible con las cosas que le suceden y desde la creación de la fundación Salvador de Sueños, todo eso se ha manifestado más en su vida.

"Toda mi vida he sido así, lloro despidiendo un avión de carga y desde que soy mamá soy más sensible y con la fundación soy más sensible", finalizó diciendo Carolina Cruz.

Algunos internautas han comentado el video de la modelo: "Salvador es tan lindo, de hecho se parece a su papá", "Es que cuando uno es madre o no por todo llora yo cuando no tenía hijos no lloraba pero ahorita lloro por todo", "Hermoso ❤️ y Carol tienes lo mejor ,tus hijos bendiciones 🙏🏼😘", y muchos más.