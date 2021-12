VIDEO: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque publican un video juntos

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han estado en la boca de todos debido a los fuertes rumores de una separación después del nacimiento de su hijo Salvador, fruto de su amor.

En diferentes oportunidades la presentadora y el actor han hablado sobre el tema y han aclarado que están distanciados debido a los compromisos laborales que cada uno tiene por separado.

Durante este fin de semana la pareja se volvió a ver junta en un evento muy especial ya que bautizaron a su pequeño hijo Salvador. En el video que ya se viralizó en las redes sociales vemos a Carolina Cruz junto a su pareja Lincoln Palomeque y están acompañados por su primogénito Matías, Salvador y los padrinos.

La presentadora eligió para esta fecha especial un traje verde con zapatos de color blanco, por su parte el actor usó un traje claro con una camisa rosa. El pequeño Salvador usó ropa de color blanca y unos zapatos cafés.

El video que publicó la cuenta de Rastreando Famosos se llenó de todo tipo de comentarios quienes aseguran que en las imágenes se siente una tensión y que se nota que la pareja ya no está junta.

"Tensión en la casa estudio", "Carolina parece como incomoda no???", "Hasta acá se siente la tensión 😂", "Juntos pero ya no revueltos....😌😌", "Me sentí incomoda con tan solo verlos 😮", "Que le haría el Lincoln a la Carolina para que ella esté de una indiferencia total..!! 🤔🤔", "Mejor dicho nada emocionante 🧐", son algunos de los comentarios de los seguidores.