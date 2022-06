VIDEO: Christian Nodal es rechazado por fanática a la que habría intentado robarle un beso

El cantante mexicano Christian Nodal sigue estando en el ojo del huracán, primero por la pelea con su colega J Balvin y ahora por un video que se viralizó en el que se ve que es rechazado por una fanática a la que le quiere robar un beso en la boca.

En la filmación se puede ver que el intérprete de 'Botella tras botella' está junto a varios seguidores; sin embargo, una de ellas se le acerca para saludarlo y Nodal aprovechó el momento y al parecer le quería dar un beso, algo que ella rechazó y hasta se llegó a asombrar con el actuar del cantante.

Como era de esperarse, miles de internautas opinaron al respecto: "Es que el tipo con ese cambio de look creyó que sería como con J Balvin o Maluma que casi todas se los quieren besar, pero o Kks no eres ni J Balvin ni Maluma JAJAJA", "La asustó, Pobre chica..🤮", "Pobre chica, que se cree ese tipo. Que les guste su música no significa, que también acepten besarlo. 🤮", y muchos más.

Nodal intenta besar a fan pero ella lo rechaza 😱 pic.twitter.com/AH1uQ22rrQ — Teleritmo (@TeleritmoTv) June 1, 2022

Recordemos que Nodal ha estado involucrado en una pelea con J Balvin debido a una broma que hizo el paisa sobre el nuevo look del mexicano, algo que no le gustó y optó por responderle y decirle que le iba a hacer una canción.

"Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy pa´ la cabina porque pienso grabar algo bien ching*n, que pienso sacar esta noche. Si todo sale bien, esta noche o mañana temprano o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido, que te dio una patada en el c**o Residente y no entendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque en la mía... yo utilizo botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más", dijo Nodal.

J Balvin no se quedó callado ante el comentario de Christian Nodal, por eso le deseo buena suerte con el nuevo tema: "Estamos bonitos los dos... Yo me siento sexy. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles, y si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado".