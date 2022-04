VIDEO: Dani Duke presume su rostro sin maquillaje y usuarios le aconsejan que vaya al médico

Dani Duke , pareja actual del creador de contenido 'La liendra', quiso compartir con sus seguidores cómo luce su rostro sin una 'gota' de maquillaje, sin embargo, varios usuarios le aconsejaron estar atenta a su salud, ¿está muy delgada?.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la maquilladora publicó varias imágenes; una mostrando su rostro al 'natural' con luz artificial, otra con luz natural y la última, con maquillaje.

Aunque varios usuarios destacaron que la joven luce linda, con o sin maquillaje, otros se preocuparon y hasta rumoraron sobre su estado de salud, según ellos, porque está muy delgada.

Vale la pena mencionar que en los últimos días Dani Duke ha sido cuestionada varias veces por su supuesta delgadez, a lo que ha respondido que ella se siente bien como se ve.

“Me dicen eso como si fuera algo malo. Si fuera algo que a mí no me gustaría comería más o no entrenaría tanto. Estoy como quiero estar. Me veo al espejo y digo: Wow", explicó para ese entonces.

Sin embargo, nuevamente salieron al 'ruedo' criticas al compartir imágenes de su rostro al 'natural'; hasta culparon a su novio, 'La liendra', por tener "mala mano".

"¿Está viva?", "la mala mano de la liendra", "sin maquillaje y tiene la máscara de pestañas regada", "apenas para la liendra", "se ve bien bonita de las dos formas. Dejen de ser tan envidiosas", "vaya al médico mor", "es hermosa, independiente de todo, lo es", "le recomiendo hacerte un hemograma", "está tan bien embalsamada que parece viva", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @rechismes.