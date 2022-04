Mamá golpea a su hijo por enfrentarse al Esmad en Bogotá; su papá es policía

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve que un menor de edad es duramente castigado por su mamá en la vía pública en el sur de Bogotá, luego de que la Policía lo señalara de participar en un ataque con piedras contra el Esmad .

Este hecho se registró cerca del Portal de las Américas, durante las protestas que fueron convocadas para conmemorar el primer año del paro nacional.

Publicidad

El video de la fuerte 'juetera' ha desatado un sin fin de comentarios en las redes sociales, ya que al parecer el menor de edad es un hijo de un policía.

En la filmación se puede ver que está el joven con una camiseta de color banca y una sudadera negra, y se cubre algunas partes del cuerpo mientras su mamá lo golpea, al parecer con un cable.

Publicidad

En un momento se le escucha decir a la mujer: "¿Le parece bonito?, escúcheme, ¿su papá qué es?, ¿entonces, qué?"

En la escena también estaba presente el Esmad y una gran cantidad de personas que se agruparon para grabar la situación y luego compartirla en las diferentes redes.

Publicidad

Algunos de los comentarios que dejaron internautas son: "que falla que la mamá no sabe por lo que se motiva a luchar su hijo.", "Una madre que resuelve los problemas a garrote. Que mal ejemplo; formadora de violentos", "Son buenos para decir "bien hecho lo disciplinen", no se preguntan ¿el papá dónde está? ¿esa señora tiene que trabajar todo el día? ¿cómo hace para cuidar a su hijo si no tiene tiempo ni para ella? ¿comió bien ese muchacho? ¿está durmiendo bien la señora?", y muchos más.

Portal Américas una madre consciente. pic.twitter.com/1wMm2i9Ccy — juan carlos martinez (@tolimense101) April 29, 2022