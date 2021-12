Video de Jhonny Rivera haciendo los ‘pasos prohibidos’ deja sin aliento a más de uno

Jhonny Rivera es uno de los cantante de música popular más queridos en todo Colombia . Por su forma de ser y su gran carisma se ha ganado el respeto de todo su público y de sus colegas.

El artista es muy activo en sus redes sociale s y siempre comparte momentos de su vida laboral y personal, lo que lo hace tener empatía con sus seguidores.

Hace poco en su cuenta personal de Instagram , Jhonny Rivera hizo la dinámica de preguntas y uno de sus fans le escribió "¿Por qué no sabe bailar?", a lo que el artista le respondió de una manera muy divertida.

En otra historia en su red social el cantante de música popular le respondió bailando haciendo algunos ‘pasos prohibidos’ que hicieron divertir a más de uno en las redes.

Junto a su video Jhonny Rivera escribió "Perdoooon?", haciendo referencia a que él baila el ritmo que le pongan.

El video de este momento quedó registrado en el Instagram de Rastreando Famosos y allí los fans del artista no dudaron en dejar algunos comentarios "Es más difícil bailar como está bailando que bailar bien", "Este señor y su personalidad son la forma correcta de uno gozarse la vida", "Eso tilin, dale tilin, vaya tilin a la M tilin", "Jajajajajaja lo amo.. ese Sr me cae bien", "El es una excelente persona y con un buen sentido del humor", "Tiene una energía tan bonita. Imposible no caerle bien a Alguien.", son algunos de los mensajes.