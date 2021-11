VIDEO: Epa Colombia compró un penthouse en Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , contó por medio de su cuenta personal de Instagram que se compró un penthouse en un sector exclusivo del Salitre en Bogotá .

Hace poco la empresaria de keratinas subió un reel en el que muestra cada espacio de su nuevo hogar. Con un drone dejó ver el edificio en el que vivirá y por su puesto esta ubicada en el último piso. Los lugares que mostró en el video son las grandes habitaciones, un baño que tiene jacuzzi, una cocina de lujo y además va a disfrutar de una moderna chimenea.

Con esta publicación la influencer aprovechó para dejar un mensaje positivo a sus seguidores en todo el mundo: “Así muchas personas te envidien, te juzguen, no es impedimento para que tú, amiga, puedas salir adelante y alcanzar tus sueños".

Epa reconoce que su camino no ha sido fácil: "Sí, miles de veces me caí, miles de veces me equivoqué, pero aprendí de cada caída. Aprendí a ser una mejor persona, aprendía a superarme y decidir ser independiente para así lograr ser la empresaria que hoy en día soy”.

Así mismo, le agradeció a quienes compran sus productos y la ayudan a sacar su empresa adelante: “Yo decidí ser una mujer exitosa, una mujer que no se deja robar, una mujer trabajadora, gracias por comprar mis keratinas es que pude salir adelante de una manera increíble”.

La creadora de contenido compartió en sus historias su llegada al sector, donde algunos vecinos le comenzaron a pedir fotos y autógrafos, dándole una cálida bienvenida.

Epa contó que en el conjunto residencial hay 33 penthouse , pero aseguró que el suyo es el m´ás lindo. Aunque está en obra negra, la empresaria ya lo esta arreglando a su gusto.

Daneidy le prometió a sus nuevos vecinos que no les iba a fallar y que espera en un futuro cercano ser la presidente del conjunto: “Vecinos, les quería decir que no les voy a fallar, que yo voy a ser la presidente del conjunto, amiga keratinas hay para todos, me siento súper feliz. Hay zonas húmedas, puedes ir al gimnasio, hay jacuzzi, hay de todo, esta es la vida que yo me merezco amiga”.

Epa Colombia recordó su vida pasada cuando se le complicaba llegar a fin de mes y hoy agradece todo lo que tuvo que vivir ya que eso la ayudado a ser la mujer que es hoy día.