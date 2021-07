Video: Epa Colombia salió a las calles para ayudar a vendedores ambulantes con el pago del arriendo

Daneidy Barrera, quien reencarna a Epa Colombia tuvo un momento especial con algunos vendedores ambulantes que encontró en las calles de Bogotá, pues decidió ayudarles con los gastos del pago del arriendo.

La también empresaria compartió en sus redes sociales la admirable acción, pues además de comprarles todos los productos que llevaban en su momento, decidió darles el dinero correspondiente al pago de un mes de arriendo.

En una ocasión, una vendedora ambulante se mostró incrédula ante la tentadora oferta, tanto que decidió acelerar el paso, aunque la mujer se mostró confundida se devolvió para escuchar la propuesta de la famosa influencer. Luego de saber que era verdad, la mujer no pudo evitar las lágrimas de la emoción.

Luego de esto, Epa Colombia se puso a regalar Bonice a todos los que pasaban por las transitadas calles, pues vale la pena recordar que el pasado domingo se celebraron distintas marchas en la ciudad, debido al día del Orgullo Gay , razón por la que la empresaria llevaba una bandera que rodeaba su cuerpo con los colores representativos de la comunidad LGBTIQ+.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues aunque hubo algunos que criticaron a la empresaria, la gran mayoría admiró el generoso gesto que tuvo con los vendedores.

“¡Eres la mejor y todavía muchos se atreven a cuestionarte!”, “tienes un corazón muy grande”, “aunque no me caías muy bien al principio, debo aceptar que tienes una nobleza como pocos” y “me encantan este tipo de videos, me gustaría que apoyaras a personas de la tercera edad”; fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.

