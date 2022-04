Koral Costa, conocida en redes sociales como 'Koral, la diva', y esposa del actor Omar Murillo, sorprendió a sus seguidores tras revelar que los biopolímeros aplicados en sus labios ya están migrando a una parte de su mentón; la también cantante aprovechó para aconsejar a todas las mujeres.

En una publicación de su cuenta de Instagram, la mujer reveló que aunque los biopolímeros no le "molestaban" hace meses, hace pocos días empezó a notar una pequeña "bolita" en su mentón.

“Ustedes saben que yo a ustedes todo se los cuento. Me han regañado, me han dicho: ‘hasta cuándo te vas a operar’ y hoy les voy a contar. Han sido tantas cosas que no me han permitido operarme, pero aparte de eso, sí, ha sido mi necedad y se los voy a reconocer, ha sido mi necedad porque me ha dado susto verme una cortada, no sé” dijo la influencer en su video.

La también influencer además contó que ya cuenta con un especialista de confianza para tratar su problema con una intervención quirúrgica; sin embargo, explicó que siente miedo de ver su cara cortada.

“Hoy les voy a mostrar cómo se me corrió, miren esto, la pelota que tengo es impresionante, tiene hasta una incisión pequeñita, miren esto es un montón […] eso es una bola, miren, ella se mueve y sentirla es peor, eso es una bola y yo les voy a reconocer: yo no lo he hecho y tengo a la persona más profesional para hacerlo que es la persona que si Dios quiere me va a hacer mi cirugía”, agregó.

La mujer aprovechó para concientizar a las mujeres que, posiblemente, están pensando en intervenir cualquier parte de su cuerpo, pues según ella, ignorar las consecuencias es un gran error que no quiere que otras personas cometan.

“No cometan mi mismo error, pero ya he reflexionado tanto, no ha sido una decisión fácil, pero no saben cómo las personas que me rodean, me insisten todos los días que lo haga, que no tenga miedo, solo las personas que me conocen saben el miedo que he sentido”, puntualizó.

El caso de 'Koral, la diva', se suma a varias experiencias de famosos que han sufrido los estragos de los biopolímeros , entre ellos, 'La segura', Lady Noriega y Jessica Cediel.