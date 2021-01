Video: Estefanía Borge bailó champeta en pantys y hasta Alejandro Sanz comentó

Estefanía Borge se bailó una champeta en Instagram y dejó boquiabiertos a sus miles de seguidores, incluso al cantante español Alejandro Sanz , quien comentó con emojis de tornado el video que publicó la barranquillera.

En la corta grabación, la actriz luce un top, una chaqueta de sudadera y unos pantys, al parecer especiales para hacer ejercicio, con los que dejó a la vista sus largas piernas y protuberante trasero.

Pero Estefanía no quiso alardear del cuerpazo que tiene, sino mostrar a sus seguidores que, a pesar de ser la más juiciosa en el ejercicio y la alimentación, hay cosas que no puede cambiar de su cuerpo como la celulitis.

Según lo que escribió en la descripción desde que tiene uso de razón la tiene y que a sus 40 años la acepta con cariño. Además, enseñó que no es de palo, porque también su cola y piernas se le mueven.

“Se mueve ... es natural ... y sí .. Si me lees .. así como tal vez te pasa a ti., También me pasa a mí. Tengo celulitis desde q tengo uso de razón. Unos días se me nota más q otros, pero ahí está! Entreno juiciosa, me alimento bien y tengo buenos hábitos. A mis 40 años ya aprendí a vivir con ella, y sabes? No es motivo de frustración y mucho menos de baja estima”.

Muchos de sus fans la siguen porque es una mujer saludable que comparte sus rutinas de ejercicios y sus hábitos alimenticios, pero también porque se muestra de una manera real, “sin estereotipos”.

A pesar de que muchas veces la han criticado porque para algunos exagera en el ejercicio y su abdomen no luce bien , según ellos, Estefanía Borge se ama y así lo hace saber y ahí si como dicen, al que le gustó bien y al que no también.