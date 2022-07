VIDEO: Juan Duque se habría referido a la relación de 9 años entre Lina Tejeiro y Andy Rivera

Hace varias semanas comenzó a surgir el rumor de que Lina Tejeiro se estaría dando una nueva oportuniad en el amor con un artista paisa. Pasados algunos días se dio a conocer que ese hombre era Juan Duque, un cantante que es muy activo en sus redes sociales y le encanta compartir contenidos de humor.

Por ese motivo hace poco Juan publicó en su cuenta personal de Instagram, una filmación que aunque no da nombres, miles de internautas opinaron que hablaba de la relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera la cual duró casi nueve años.

En el video Juan José le dijo a un amigo: “Acabé de romper una relación de 4 años…”. Ante esto, el otro hombre respondió: “Uy ¿y está bajoneado o aburrido?”, a lo que Duque contestó: “No, no, porque no era la mía”.

La filmación fue rescatada por la cuenta llamada Notifamosoos y allí varios internautas opinaron al respecto: "Lo más bueno es que en esta relación hay 3 personas felices... Juan, Lina y la mamá de Andy 😂😂😂😂😂😂😂😂", "Pero en su Instagram no ha montado la foto oficial jaja con su musa! 😂", "Buenísimo 👏", y muchos más.

Recordemos que Lina Tejeiro confirmó que estuvo intentando junto a Andy Rivera poder tener una relación amorosa con un final feliz, sin embargo, ambos decidieron que era mejor no forzar las cosas, por eso pusieron punto final a su relación el pasado mes de marzo de este año.

Durante una charla con su manager Claudia Serrato, Lina dijo lo que significaba Andy en su vida: "Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona importante en mi vida pero es una página que hay que pasar, que hay que soltar...".

Luego la actriz comenzó a recordar que Andy le enseñó la humildad, sencillez y él la ayudó a volver a poner los pies sobre la tierra y la llevó a la realidad de la vida.

Continuó: "Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo de este año intentado, remando tratando de reconstruir", en ese momento su manager dice: "Sí eran los tenis de Andrés", haciendo referencia a los fuertes rumores de que la pareja estaba en Miami.

"Sí queríamos escribir una historia con un final feliz pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla pues no lo fuerces. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar y soltar no significa perder" aseguró Lina Tejeiro.

Para finalizar, la actriz le hizo un pedido a sus seguidores en las redes sociales: "Lo querré toda mi vida... y es hora de pasar la página queridos seguidores, no más, no más, gracias".