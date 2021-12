VIDEO: La explicación de Yina Calderón tras polémico video en el que supuestamente consume drogas

Yina Calderón, una vez más, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que supuestamente se le ve inhalando algún tipo de sustancia alucinógena durante una de sus presentaciones como DJ.

Ante la polémica, la también empresaria tuvo que salir a dar explicaciones.

"Resulta que estaba tocando en Bogotá, cuando una muchacha se me acercó y me dijo que consumiera. Me le acerqué y le dije que no y ella me siguió insistiendo. Al ver que no tenía seguridad al lado cogí la cosita y la boté. Estaba en un lugar bravo, ¿qué más hacía yo? Por andar de 'visajosa', por dármelas, pero la verdad no tengo experiencia en eso", explicó Calderón.

En sus declaraciones también aprovechó para dejar claro que nunca ha consumido sustancias psicoactivas.

"Jamás en mi vida lo he hecho y no me molesta que la consuman porque el alcohol también es una droga, pero yo no consumo, no me gusta, no le encuentro nada. Si yo consumiera no me emborracho", aseguró.

A continuación el video de Yina Calderón, en el que supuestamente inhala una sustancia alucinógena: