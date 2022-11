VIDEO: La Liendra mostró la millonada que ahorró durante dos años

La Liendra es uno de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país y quien es bastante activo por medio de sus redes sociales en las que le gusta compartir fotos y videos de lo que le ocurre en su día a día.

Para nadie es un secreto que hace algunos años la vida del joven cambió por completo luego de comenzar a crear contenidos para las redes. Gracias a su trabajo, La Liendra ha logrado tener varios lujos, como por ejemplo, su último penthouse ubicado en una lujosa zona de El Poblado en la ciudad de Medellín.

A él le gusta mostrar en su Instagram el dinero que ha conseguido, por ese motivo hace poco compartió un video en el que se le ve rompiendo un enorme marrano y contando cuánto logró recaudar en dos años.

En un principio se puede ver que el joven intentó romper la alcancía con una bola de bolos, luego, mostró todo el dinero que había dentro. Algunos segundos más tarde, el novio de Dani Duke compartió los montones que había logrado ahorrar entre billetes de 5, 10, 20,50 y 100 mil pesos, así como también algunas monedas que logró guardar.

Al final de la filmación, La Liendra contó y logró ahorrar un total de $16.740.000, dinero que al parecer va a usar para ir a Catar y disfrutar del mundial de fútbol 2022.

Junto a su posteo el creador de contenidos escribió: "Rompí una alcancía que llené durante 2 años con dinero de devueltas o menuda que me sobrara y este fue el resultado... Una buena money que nos sirve para ajustar pal mundial. (Si quieren saber cuánto dinero había, miren el último video de este álbum), y no olviden ahorrar".

"Yo que ahorro y al segundo estoy dañando la alcancía 🤭🤭", "Puede ahorrar porque gana bien, pero la gente que no gana suficiente, ¿cómo ahorra?", "Pero estos manes como, hacen yo llevo como 3 años con el marranito solo le he sacado 500 lukas😂", "Es muy fantoche, la verdad no necesita ahorrar para ir al mundial ... Cada día que pasa pierdes puntos de humildad mijo ... y no es envidia, por mi puedes ser el hombre más rico del mundo, pero sin humildad eres tan pobre ....", son algunas de las opiniones de los internautas.

