VIDEO: La reacción de J Balvin luego de que su hijo dijera "papá" por primera vez

A través de sus stories de Instagram, J Balvin compartió su emoción luego de que su hijo Río dijera por primera vez la palabra "papá"; aunque el artista no estuvo presente, lo celebró como nunca.

“Mi hijo acaba de decir ‘papá', mi hijo me acaba de decir ‘papá'. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, señaló en el video.

Publicidad

El pequeño, que acaba de cumplir su primer añito de vida, quedó captado en video mientras la pareja del artista lo grababa y le insistía que dijera "papa"; segundos después susurró la palabra y continuó gateando.

Aunque se desconoce si esta fue la primera palabra dicha por Río, el intérprete de 'Colores' no se guardó nada y explotó de orgullo.

Tras la viralización del contenido, usuarios en redes no tardaron en felicitarlo y destacar la ternura su pequeño hijo. Vale la pena mencionar que el cantante paisa ha sido muy hermético con su vida personal, por lo que en redes aplaudieron que compartiera con sus fans este maravilloso momento.

"Eso es hermoso", "solo lo sabe el que lo vive", "qué lástima que no estabas para escucharlo en vivo y directo", "solo los que somos papás entendemos esa felicidad", "hermosos esos papás que siempre están presentes", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Publicidad

Río nació producto de la relación entre J Balvin y la modelo Valentina Ferrer, nació el 27 de junio de 2021 y desde entonces, son pocas las publicaciones que la pareja ha realizado relacionadas con el pequeño.