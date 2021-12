VIDEO: la reacción de Paola Jara con vainazo incluido tras posible ruptura con Jessi Uribe

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe han dejado claro que su relación pasa por su mejor momento, y lo reafirmaron con su compromiso, de la que se rumora ya hay fecha, las criticas desde que oficializaron su relación no han parado, por lo que la intérprete de 'Murió el amor' decidió poner un tatequieto en plena presentación.

Y es que varios internautas se han despachado en redes sociales contra los artistas, pues según ellos, el romance brotó en medio de polémicas y así mismo terminará su relación. Pese a esto, la cantante paisa dejó claro que es algo que no le preocupa.

“Sí se acaba (la relación), pues que me dure lo que me tenga que durar y punto. Hay que ser felices y ya. Hasta cuando seamos felices. Ya no, bien ya no. Chao”, dijo con contundencia Paola Jara.

La cantante además aprovechó para ponerle los puntitos sobre las íes a quienes critican a diario su relación; sus fanáticos la aplaudieron.

“Sean felices y dejen ser felices a los demás”, concluyó.