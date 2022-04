VIDEO: Lina Tejeiro ruega por un beso a un fan y este la rechaza

Sin lugar a dudas, Lina Tejeiro es una de las mujeres más hermosas que hay en la farándula colombiana y es muy activa en sus redes sociales , en las que comparte a diario su vida personal y laboral.

La actriz fue una de las invitadas especiales a la gran fiesta de cumpleaños de la influencer Aida Victoria Merlano , que se celebró el pasado jueves 21 de abril, una noche en la que pasó de todo y fue digna de alquilar balcón.

Por medio de las redes se viralizó un video en el que está Lina Tejeiro junto a un hombre. Se trata nada más ni nada menos que del influenciador conocido como 'El mundo de Juancho'.

Allí se ve a Lina Tejeiro muy insistente pidiéndole un beso, algo que el joven lo duda en varias oportunidades y mientras la actriz le dice: "Bésame rápido que ‘La Yise’ (novia del 'influencer) no está viendo. Bésame", Juancho repite en su cabeza que esas son pruebas del Señor.

La filmación fue publicada en el Twitter del influencer y hasta el momento tiene más de 8 00 Retweets, más de 9 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "Papi pero ahora no es infiel si lo mete dos veces y no se viene … ¿Qué es un besito ? Jajajajaja", "Compadre, en que fecha fue que nació usted para tatuarme esa monda en el pecho, el día que nació el más firme que la gelatina que tiembla, pero no se cae", "quien pudiera mi rey jajaja", y muchos más.

El verdadero quien pudiera 😂 pic.twitter.com/ZBMvBvk3Lq — JUANCHO (@elmundodejuanch) April 22, 2022