VIDEO: Luisa Fernanda W aclara dudas sobre la posibilidad de volver a ser mamá

Fieles seguidores de Luisa Fernanda W , han visto en ella ser una madre comprometida desde la llegada de su primogénito Máximo. Es por esta razón que, con el pasar del tiempo, le han venido preguntando si le gustaría volver a tener un segundo hijo.

Ante esto, la influenciadora decidió atender el llamado de sus fans, y con historias en su perfil de Instagram en el que tiene más de 16.4 millones, despejó todas las dudas posibles y sorprendió con sus respuestas.

"Si yo llego a quedar embarazada pronto o más adelante, yo no voy a salir a decirles antes de los 3 meses que estoy embaraza (...) yo no voy a decir si sí o si no, hasta que tenga por ahí casi 4 meses o tres mesecitos y medio", aseguró Luisa Fernanda.

Como complemento, la influenciadora agregó que por ninguna razón ocultaría su embarazo; al contrario, "en caso que llegue a suceder", lo haría público en su debido momento y cuando se sienta "segura".

Estas declaraciones levantaron todo tipo de sospechas entre internautas, quienes empezaron a rumorar que la pareja de Pipe Bueno , posiblemente, ya se encontraba en etapa de gestación, pero lo anterior fue desmentido por Luisa Fernanda.

"Aclaro que en estos momentos no estoy embarazada. Todavía me estoy recuperando de Máximo", dijo la empresaria, que a su vez, no descartó la posibilidad de traer a su hermosa familia una nueva bendición.