Aída Victoria es una de las mujeres más populares en Colombia en las redes sociales.

Su Instagram se caracteriza por ser de contenido muy relajado y hablar sin tapujos de temas sobre la intimidad.

Aída ha invitado a sus redes en diferentes oportunidades a artistas a quienes les pregunta de todo.

En esta oportunidad el que cayó en sus redes fue el cantante de música popular, Yeison Jiménez , quien la recibió en su casa para pasar un rato divertido con temas "hot".

En la caja de preguntas de su Instagram , la creadora de contenido dejó que sus seguidores le escribieran lo que quisieran al artista y por supuesto los fans se fueron a temas sexuales.

Una de las preguntas fue "¿Eres team nalgas o team tetas?", a lo que Yeison respondió

Después le cuestionaron sobre "¿Cuál es tu posición favorita?", y el cantante dijo "Hay varias, me gusta en 4, también me gusta que me azoten".

Yeison Jiménez, sorprendido con Aída Victoria Merlano pic.twitter.com/6psafJxRRi — Ana (@PuraCensura) November 13, 2021

En varias oportunidades Yeison ha dejado en claro que es muy relajado con este tipo de temas y que responde con mucha sinceridad y sin tapujos.