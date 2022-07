VIDEO: Revelan la verdad de cómo murió Darío Gómez, 'El rey del despecho'

Catalina Gómez, una de las hijas de Darío Gómez, tomó fuerzas y reveló en medio del homenaje a 'El rey del despecho' cómo murió su padre; según contó, el mismo día del fallecimiento el artista se encontraba muy feliz.

"Estaba con él hablando, entablamos muchas conversaciones para hacer una producción para el miércoles, día de ayer, de redes. Él estaba feliz, estaba contento, me decía lo alegre y lo feliz que estaba con su carrera, con las redes, con la gente, con sus músicos, con nosotros como empresa, con la familia", contó Catalina.

Aunque esta corta charla la tuvieron sobre las 5:30 p.m. del pasado martes 26 de julio, día del fallecimiento del artista, pasada una hora recibió una llamada de su madre para contarle que el artista había sufrido una caída.

"Llegué a las 6:35 p.m. que vivo cerca de la empresa, eso pasó en la empresa, no como dicen en la prensa o en las redes, que fue en la casa, no, era como su casa, pero fue en la oficina", agregó.

Según reveló, a través de las cámaras de seguridad pudieron conocer los últimos pasos del artista previo a sufrir el colapso súbito que le causó la muerte.

"Él se iba a ir para su casa finca, llegó al carro, lo abrió (...) Pero cerró la puerta, como que se sintió mal y se devolvió, cuando iba a subir las escaleras, en ese pasillo se desplomó. Fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió".

Catalina además contó que el personal que preparó el cuerpo para su funeral quedó sorprendido con la paz que emanaba el fallecido artista en el recinto.

"Todo eso me tiene con calma, quizás todo el acompañamiento de ustedes también. No sé que vaya a pasar cuando todo esto no esté (el homenaje) y sea una soledad", contó.

La mujer además aclaró que 'El rey del despecho' estaba en perfecto estado de salud y se alimentaba adecuadamente; sin embargo, agregó que solo lo aquejaba una "tosecita" y que en la tarde de su muerte solo presentó un dolor leve de espalda.