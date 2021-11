Video: ¿Se le derritieron las nalgas a Yina Calderón?

Yina Calderón volvió a ser tendencia en los últimos días por cuenta de un video que se viralizó en las redes sociales en el que está en un evento como DJ y su vestimenta dejó a la luz sus glúteos que levantaron muchos rumores.

Allí vemos a la influencer bailar al ritmo de la música y mientras salta y se divierte, su cola se ven flácida y sin forma. Yina aprovechó para aclarar este tema y recordarle a sus seguidores que fue victima de biopolímeros y ha pasado por muchos tratamientos para mejorar su salud debido a este tema.

“Amor, lo que pasa es que yo vengo de unas seis cirugías de glúteos, ¿no? Yo vengo de un proceso donde me retiraron las prótesis, me quitaron los biopolímeros. Gracias a Dios, a cirujanos muy buenos que encontré, no estoy peor. O sea, yo viví un proceso muy tedioso”, se le escucha decir en una de sus historias en Instagram.

La creadora de contenido siempre está en boca de todos por algunas reacciones que tiene cuando está en público. Recordemos que hace poco se realizó en la ciudad de Bogotá la entrega de los premios Latino Music Awards, en la que asistieron personalidades del mundo de la farándula, artistas e influenciadores.

Una de las que llamó la atención en esa noche fue Yina quien entró a la alfombra negra al parecer en estado de embriaguez. Se vio a la joven sin un zapato hablando con un grupo de personas, luego con voz muy alta saluda a lo lejos a uno de sus seguidores. Más adelante la joven se sube a una tarima, se tira al piso y se intenta quitar el otro zapato, al no poder, le pide ayuda a una de las mujeres que estaban cerca a ella.

Sobre este hecho, Yina aseguró en su momento que se iba a retirar de las redes sociales por su salud mental y general, pero la decisión le duró muy poco tiempo. En Instagram la influencer reflexionó sobre las bebidas alcohólicas y algunas amigas cercanas aseguraron que la estaban cuidando y que estaba sobria.