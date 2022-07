VIDEO: Supuesta vidente reveló detalles de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Tras la confirmación de la separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caidedo, una reconocida mujer que dice ser vidente dio detalles de las razones por las que supuestamente la pareja habría puesto fin a la relación.

Vieira Vidente, que es seguida por miles de usuarios en el mundo, leyó las cartas de la pareja de famosos a petición de algunos de sus seguidores; según sus fans, es muy acertada y ha predicho sucesos de personajes del entretenimiento.

La mujer mes a mes propone realizar la lectura a los sucesos más votados en sus redes sociales. Esta vez le tocó a la pareja de colombianos que en los últimos días se ha mostrado muy afectada tras poner fin a la relación de más de 13 años.

Fue a través de su canal de YouTube que Vieira reveló qué le deparará el futuro a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

Según la astróloga, aunque la pareja intentó salvar la relación en diferentes oportunidades, finalmente decidieron tomar caminos diferentes, situación que no fue nada fácil, pues se quisieron mucho.

Pese a la confirmación de la separación, la astróloga mencionó que supuestamente habría un tercero intentando convencer al actor para que continúe su vida sin preocupaciones. Así mismo, mencionó que la pareja habría enfocado su vida en proyectos individuales, lo que afectó severamente el matrimonio.

“Las cartas me dicen que los actores se sienten derrumbados, porque han luchado varias veces por su relación y ya no pueden más (…) Aquí me sale que hay un hombre que le dice a Sebastián que no se preocupe más y siga su vida. Las cartas me dicen que ellos se querían mucho como pareja, pero ese amor se desvaneció y se creó uno como de amigos.”, fueron algunas de las palabras de Vieira en el video compartido en su canal de YouTube.