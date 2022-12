Video: Tremendo totazo se dio Sara Uribe cuando corrió a abrazar a un amigo

Según la modelo y presentadora Sara Uribe , no es de preocuparse pues es algo que le pasa muy seguido, y es que la también presentadora es muy querida en redes sociales por sus intrépidos videos que sin duda le sacan la sonrisa a más de uno.

En sus últimas publicaciones la presentadora paisa compartió con sus seguidores el video en el que sufre una caída un tanto chistosa, y aunque muchos se preocuparon lo cierto es que Sara estaba muerta de la risa en el suelo.

Publicidad

En el clip se puede ver a Sara corriendo para recibir a su entrenador personal, lamentablemente al finalizar su recorrido resbaló y cayó, y fue allí donde su amigo, quien grababa y ella estallaron a carcajadas.

Para no alarmar a sus admiradores, la también modelo publicó otra historia en la que aseguraba estar bien, “Sara siendo Sara, de la caída estoy muy bien, ya eso es costumbre mía pues de que me caiga, pero me levanto siempre con una sonrisa ¿Cierto?”, expresó.

Finalmente, la presentadora comparte en sus instastories lo que es su día en diferentes rutinas de ejercicio, pues vale la pena mencionar que la antioqueña es considerada una de las mujeres más sensuales de la farándula colombiana.