VIDEO: Will Smith sube al escenario y golpea a Chris Rock tras comentario a su esposa

La noche de este domingo 27 de marzo, se llevó a cabo la edición número 94 de los Premios Óscar en el Teatro Dolby en Hollywood, ceremonia en la que hasta el momento Will Smith se ha robado todas las miradas.

Durante la noche, se han vivido episodios inolvidables para los artistas, pero sin lugar a dudas el actor está en boca de muchos, por una actitud extraña que tuvo con un compañero.

Publicidad

Cuando Chris Rock estaba en el escenario presentando una de las categorías, hizo un pequeño comentario sobre el nuevo look de Jada, la esposa de Will Smith, algo que al parecer al actor no le gustó mucho.

Por ese motivo, se levantó de su silla y se acercó a Chris Rock y le pegó un puño en la cara, algo que muchos dicen que fue actuado y otros opinan que Will Smith lo quiso golpear de verdad.

Publicidad

Lo único cierto es que este momento ya se viralizó en todas las redes sociales y muchos internautas están hablando al respecto: "qué vergüenza golpear a un compañero en pleno escenario. Shame Will Smith, ¡shame!", "Hasta los acting de la wwe son mas creíbles", "No es por el "look", Jada tiene una condición médica por la cual ha perdido su cabello. Hacer chistes de enfermedades no es chistoso", y muchos más.

#Will Smith subió al escenario a darle un golpe a #ChrisRock después de que hiciera una broma sobre el nuevo look de #Jada, la esposa de Will Smith pic.twitter.com/ar9A95gbPW — Superocho📽 (@super_ocho8) March 28, 2022