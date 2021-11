VIDEO: Yeison Jiménez se emocionó al escuchar a un niño imitarlo

Yeison Jiménez se ha sabido ganar el cariño de grandes y chicos por su gran forma de ser y el gran talento que tiene.

El artista ha estado en diferentes lugares del país llevando su música y por estos días está en Popayán disfrutando de la gente y realizando shows.

Yeison compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el que se le ve junto a un pequeño niño que tiene un parlante y un micrófono y dice ser el imitador perfecto de Yeison Jiménez.

Según el cantante, el menor se le acercó y le dijo “Yo me llamo Yeison Jiménez” interpretando el tema 'El Desmadre'.

Yeison se emocionó tanto con esta presentación del niño, que pidió que lo grabaran para después compartir esta experiencia con sus seguidores en las redes.

Junto al video en Instagram, el artista escribió: "Dos días sin dormir y en el hotel en Popayán me encuentro un niño con un parlantico y me dice YO ME LLAMO YEISON JIMÉNEZ!. Sentí tantas cosas al verlo cantar 🎤 que Dios bendiga los niños 👶"

El video ya tiene más de 600 mil me gusta y miles de comentarios de sus fans.